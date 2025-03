Un profesor español que vive en Irlanda alucina al ver que un repartidor deja su paquete en la basura fuera de casa

Alfonso Arús presenta la surrealista anécdota que le ha pasado a Alejandro Mesa, '@Buenosdiasporciero', un profesor español que vive en Irlanda, con un paquete que estaba esperando de su repartidor. El chico pidió un router que le permitiera tener una conexión Wi‑Fi en casa, un paquete que estaba tardando en llegar más de lo debido. Un mes, sin ir más lejos.

Tras un tiempo, y al ver que no lo recibía, decidió llamar a la compañía de envío y, para su sorpresa, el mismo hombre que le había llevado el paquete le comentó que ya había sido entregado, incluso que "él había firmado el albarán de entrega". "Me llama el repartidor y le digo, ¿pero dónde está el paquete? Y me dice: "In the green bin", cuenta el joven, que se pregunta: "¿No será en el contenedor verde?". Y efectivamente, su sospecha se convirtió en realidad.

"¿Te puedes creer que me haya dejado el paquete del router en la basura durante tres días? Aquí está todo el día lloviendo, es que es surrealista, de verdad", alucina el joven. Desde el plató de Aruser@s, los tertulianos tampoco se lo pueden creer. "¡Es incomprensible!", dice Alfonso Arús.