"¿Me tengo que comer 20 minutos más en la carretera por los ciclistas?": un tiktoker desata la polémica en redes

"¿Qué ocurre cuando te toca en carretera un grupo de ciclistas delante?", se pregunta Alfonso Arús en Aruser@s para dar paso a este vídeo de @carliyoelnervio, a quien le ha pasado precisamente eso. El tiktoker ha abierto este 'melón' en redes y ha levantado la polémica.

Carliyo se indigna. "¿Esto cómo va a ser? ¿Yo me tengo que comer 20 minutos de carretera porque no se puede adelantar porque tengamos delante un pelotón que se está dando una vueltecita? ¿Por qué no se ponen en filita india y adelanto yo por un lado?", se queja amargamente mientras que su acompañante le apoya: "Esto es acojonante".

"No me estoy metiendo con los ciclistas", aclara. "Pero si yo voy con prisas, que tengo que ir al médico, ¿me tengo que esperar a que pasen los ciclistas con su paseíto?", lamenta.

En el plató del programa de laSexta empieza el debate y concluyen que, efectivamente, estos ciclistas están incumpliendo la legalidad.