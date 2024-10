Momento anecdótico el que protagonizó Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno de España, en el debate de la sexta edición del Foro La Toja en O Grove. Junto a Felipe González, quien también estuvo presente, el exmandatario contó lo que le sucedió cuando tuvo entre manos una botella de esas de las que no se puede quitar el tapón.

Y no se puede por una normativa de la Unión Europea, que exige que los tapones han de estar siempre unidos a las botellas para que así no se pierdan y se facilite el reciclaje. Por eso, y porque así se evita también que estos tapones acaben en el océano. Son, de hecho, uno de los elementos más contaminantes que hay en nuestros mares.

"No había forma de quitar eso"

Pero a Rajoy no le gustan: "Hace un mes, estaba con una botellita de estas y veía que no había forma de quitar esto... Empecé a beber y me puse hecho un circo".

Lo dijo mientras mostraba una de esas botellas en cuestión: "Es una regulación de la Unión Europea, que dificulta mucho las cosas".

Todo esto, después de que tanto Rajoy como González debatieran sobre cómo afectan las regulaciones que se toman en la Unión Europea a la ciudadanía.