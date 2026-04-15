Un español conquista China intentando pedir un plato de comida sin decir ni una palabra

Cuando el idioma falla, entran en juego los gestos y el sentido del humor, porque, seamos sinceros, ¿quién no ha acabado comunicándose como el español de este viral alguna vez en el extranjero?.

A veces no hace falta dominar el idioma para hacerse entender. Y si no, que se lo digan a '@realdach', un español que ha viajado a China y ha terminado convirtiéndose en protagonista viral gracias a una escena tan sencilla como universal: pedir comida a base de mímica.

¿Su técnica? Señalar el plato que quiere, apuntar a su acompañante para indicar que son dos raciones y rematar con el gesto universal de "sin picante". Resultado: pedido entendido a la perfección.

La reacción de la camarera no tiene precio. Entre risas, la mujer no puede evitar "troncharse" ante la creatividad del español.