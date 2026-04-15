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Un español conquista China intentando pedir un plato de comida sin decir ni una palabra

Cuando el idioma falla, entran en juego los gestos y el sentido del humor, porque, seamos sinceros, ¿quién no ha acabado comunicándose como el español de este viral alguna vez en el extranjero?.

Un español conquista China intentando pedir un plato en un restaurante sin decir ni una palabra

A veces no hace falta dominar el idioma para hacerse entender. Y si no, que se lo digan a '@realdach', un español que ha viajado a China y ha terminado convirtiéndose en protagonista viral gracias a una escena tan sencilla como universal: pedir comida a base de mímica.

¿Su técnica? Señalar el plato que quiere, apuntar a su acompañante para indicar que son dos raciones y rematar con el gesto universal de "sin picante". Resultado: pedido entendido a la perfección.

La reacción de la camarera no tiene precio. Entre risas, la mujer no puede evitar "troncharse" ante la creatividad del español.

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