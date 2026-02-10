Un español se adentra en una cárcel china para personas con sobrepeso

El youtuber Rubén Holgado nos muestra en este vídeo viral del que se hace eco Aruser@s una nueva aventura. El joven ha viajado a China para entrar en una cárcel para personas con sobrepeso en la que prometen resultados prácticamente inmediatos. Esto es lo que ha ocurrido.

"Me parece una locura. Esta máquina me da un diagnóstico de obesidad. Estoy en el máximo", dice con sorpresa el youtuber español Rubén Holgado mientras una máquina analiza su estado físico. Y es que el joven se ha adentrado en una cárcel china para personas con sobrepeso y obesidad con el objetivo de adelgazar unos cuantos kilos en tan solo unas semanas. Un nuevo reto del que se hace eco Aruser@s.

La actividad física intensa, la comida poco calórica y la ropa especial para sudar mientras se hace ejercicio son el pan (no, pan, no) de cada día en esta especie de prisión/campamento a la que ha ido a parar.

Los primeros entrenamientos le costaron mucho más de lo que podía imaginar. "El traje te hace sudar como cien veces más de lo que sudas de normal", comenta, para poco después, escurrir esta vestimenta y mostrar que, en efecto, había sudado a chorro.

"Ha bajado casi 6 kilos en tan solo una semana", comenta Hans Arús en el plató del programa de laSexta, pero Alfonso Arús le advierte de que este dato tiene trampa: "No hace falta ir a la cárcel china, los primeros kilos son los que primeros se pierden. Son agua. Luego los recuperas rápidamente".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.