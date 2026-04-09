De escupitajos a reciclar comida: una camarera confiesa las mayores "guarradas" en hostelería

Una camarera española confiesa en este vídeo cuáles son las mayores atrocidades que ha visto en el mundo de la hostelería: "Respondieron muy mala al pizzero y le metió un escupitajo a la pizza".

Hans Arús enseña en el plató de Aruser@s un vídeo protagonizado por una camarera, que desvela las mayores atrocidades que ha visto en hostelería. Por ejemplo, "una que es de manual es rellenar el vino y el agua que han sobrado en otras mesas": "Sé que es una guarrada, pero es así. Lo he visto en muchos restaurantes".

Por otro lado, "reciclar el pan": "Si el pan se ve que no está tocado, o el tomate, o el ajo, se le sirve al siguiente". Además, también destaca "la regla de los cinco segundos": "Si se cae algo al suelo, se recoge y se sirve".

La joven también confiesa una anécdota que le dejó con "trauma": "Yo estaba trabajando en una pizzería, respondieron muy mala al pizzero y le metió un escupitajo a la pizza". Por último, un día que gritaron al camarero: "Cogió el filete que se iba a comer esa persona, lo tiró al suelo, lo cocinó y luego se lo comieron".

Tras conocer estas confesiones, Alfonso Arús destaca que prefería vivir en la ignorancia y ser feliz: "Está muy bien este ataque de sinceridad, pero casi prefiero desconocer lo que ocurre en esos sitios".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.