Alfonso Arús reacciona al final de la serie 'Emily in Paris': "Debería de estar prohibido, ¿qué les cuesta grabar más?"

Loli Collins, protagonista de la serie 'Emily in Paris', ha anunciado a través de este vídeo que la próxima sexta temporada "será la última". Algo que ha pillado por sorpresa a Alfonso Arús, que se lamenta en plató.

Alfonso Arús da una "doble mala noticia": "Se ha acabado para siempre 'Envidiosa', que es otra de mis series predilectas, y también se acaba ahora 'Emily in París". "Eso debería de estar prohibido", afirma el presentador de Aruser@s, que se pregunta: "¿Qué les cuesta grabar ocho capítulos más?". Por su parte, Tatiana Arús enseña el vídeo de Lili Collins, protagonista de la serie, en el que anuncia que la próxima sexta temporada "será la última".

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