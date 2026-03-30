Una camarera estalla contra los clientes impacientes que quieren entrar al bar antes de abrir

La hostelera y creadora de contenido '@tu_kama.arera_fav' explota en redes contra los clientes que entran en su bar antes de tiempo: "¡Me pone de los nervios que quieras esperar dentro porque siento que tengo que darme prisa!".

"No voy a entender nunca a la gente que me ve quitando los candados de la puerta y ya viene a entrar detrás mío", comienza diciendo '@tu_kama.arera_fav' en su vídeo. "Tengo que girarme a decir que 'no está abierto todavía' y que aún me faltan 10 minutos para preparar todo", añade, señalando que los clientes hacen caso omiso y responden con un "ya esperamos dentro".

"Si vengo antes no es para servirte el café antes, es para preparar las cosas y empezar mi turno como toca. ¡Me pone de los nervios que quieras esperar dentro porque siento que tengo que darme prisa solo por tu impaciencia!", estalla la hostelera.

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús reacciona entre risas: "Es tan convincente que yo tampoco entraría antes de tiempo a su bar". "Seguramente el señor que lo hace se habrá dado por aludido", añade Óscar Broc con humor, a lo que Sebas Mapons añade: "Luego está la otra versión: cuando ves la persiana bajada y preguntas '¿estás cerrando?'".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.