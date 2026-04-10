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'Mandahué'

El error viral de un hombre al grabar una función y acabar haciéndose un selfie durante todo el vídeo

Querer inmortalizar un momento especial puede acabar convirtiéndose en una escena todavía más memorable, pero por los motivos equivocados. Eso es justo lo que le ha ocurrido al hombre de este vídeo.

El error viral de un hombre al grabar una función y acabar haciéndose un selfie durante todo el vídeo

A más de uno le ha pasado alguna vez: intentar grabar un momento emotivo y descubrir después que, en lugar de enfocar lo que ocurría delante, estaba activada la cámara frontal.

Eso es precisamente lo que le ha sucedido a este "genio", que ha protagonizado una de las escenas más comentadas de la sección de 'Mandahué' en Aruser@s.

El hombre quería grabar a su mujer mientras bailaba durante una función, pero cometió un pequeño gran error: durante todo el vídeo estuvo grabándose a sí mismo y a las distintas reacciones de su cara. Los tertulianos de Aruser@s no han podido contener la risa al ver el enorme despiste.

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