El equipo de Aruser@s envía un mensaje muy especial a Candela, una niña de 12 años con leucemia

Candela, una niña de 12 años que atraviesa un momento muy difícil, ha recibido un emotivo mensaje de su artista favorita, Emilia Mernes, gracias al equipo de Anda Ya!, y el programa Aruser@s también se ha sumado para brindarle su apoyo.

"Aquí Emilia y Romita, te queremos mandar un beso enorme. Gracias por escuchar mi música. Me contaron que te gusta mucho. Te mando muchos abrazos, muchos besos y mucha fuerza. Te quiero y te admiro con todo mi corazón, y ojalá te pueda conocer muy prontito. Besos, mi vida", decía la cantante argentina Emilia Mernes a Candela, una niña de 12 años que atraviesa un momento muy difícil tras ser diagnosticada con leucemia, en el audio que el equipo de 'Anda Ya!' le hizo llegar.

Ahora, el equipo de Aruser@s también se ha sumado a brindarle apoyo, tras explicar Alicia, la madre de Candela, que ambas no se pierden el programa por las mañanas. Alfonso Arús y todos los colaboradores le han enviado unas palabras de ánimo y cariño a la pequeña.

"Todo nuestro ánimo para que pronto te podamos ver fuera del hospital", le dedica Angie Cárdenas, reflejando el afecto de todo el equipo hacia Candela en este momento tan complicado.