El vídeo del perro de terapia que conquista las redes por su peculiar forma de ayudar en el dentista

Una clínica dental ha encontrado la fórmula perfecta para calmar los nervios de sus pacientes: un perro de apoyo que acompaña durante el tratamiento.

La cariñosa actitud y manera de transmitir tranquilidad de este Golden Retriever han conquistado las redes y el plató de Aruser@s. Cada vez es más habitual ver a perros de terapia ayudando en hospitales, residencias o colegios. Y ahora, también han llegado al dentista.

En Aruser@s, la colaboradora Alba Sánchez explica cómo este perro se ha convertido en una auténtica sensación por su forma tan especial de acompañar a los pacientes.

"Ya estamos viendo a perros haciendo terapia y acompañando a los pacientes para que le tengan menos miedo a la consulta que van a realizar, pero este perro en concreto se ha viralizado porque es extremadamente pegajoso", conta la tertuliana entre risas, que añade: "Hay que decir que los pacientes de esta clínica están encantados con la actitud del perro".

Como podemos ver en las imágenes sobre esta noticia, mientras el paciente está tumbado en la camilla, el perro se acomoda sobre él ofreciéndole su calor y compañía. Un tierno gesto que consigue que los pacientes se relajen durante el tratamiento.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.