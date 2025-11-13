Ahora
El vídeo del perro de terapia que conquista las redes por su peculiar forma de ayudar en el dentista

Virales de Aruser@s

El vídeo del perro de terapia que conquista las redes por su peculiar forma de ayudar en el dentista

Una clínica dental ha encontrado la fórmula perfecta para calmar los nervios de sus pacientes: un perro de apoyo que acompaña durante el tratamiento.

La cariñosa actitud y manera de transmitir tranquilidad de este Golden Retriever han conquistado las redes y el plató de Aruser@s. Cada vez es más habitual ver a perros de terapia ayudando en hospitales, residencias o colegios. Y ahora, también han llegado al dentista.

En Aruser@s, la colaboradora Alba Sánchez explica cómo este perro se ha convertido en una auténtica sensación por su forma tan especial de acompañar a los pacientes.

"Ya estamos viendo a perros haciendo terapia y acompañando a los pacientes para que le tengan menos miedo a la consulta que van a realizar, pero este perro en concreto se ha viralizado porque es extremadamente pegajoso", conta la tertuliana entre risas, que añade: "Hay que decir que los pacientes de esta clínica están encantados con la actitud del perro".

Como podemos ver en las imágenes sobre esta noticia, mientras el paciente está tumbado en la camilla, el perro se acomoda sobre él ofreciéndole su calor y compañía. Un tierno gesto que consigue que los pacientes se relajen durante el tratamiento.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Juicio al fiscal general, en directo | El abogado del novio de Ayuso acusa a la Fiscalía de crear "un relato de confesión y culpabilidad"
  2. El Gobierno inicia el camino para presentar los Presupuestos y llevará la senda de estabilidad al próximo Consejo de Ministros
  3. El abogado general de la UE abre el camino a la amnistía de Puigdemont: cree que los gastos del procés no afectaron a las finanzas europeas
  4. El Gobierno confina todas las explotaciones de aves de corral al aire libre en España por la gripe aviar
  5. Epstein aseguraba que podría "acabar" con Trump y ofreció "fotos de Donald con chicas en bikini" en su cocina
  6. Desprendimientos, inundaciones y clases suspendidas: la borrasca Claudia golpea Canarias y deja nueve vuelos cancelados