La "entrada triunfal" de El Sevilla en Aruser@s provoca ataques de risa en plató: "Me tenía que haber tomado el café más caliente"

Como cada día, El Sevilla conecta en directo con el plató de Aruser@s para hacer si particular repaso a un tema de actualidad, sin embargo, hoy ha tenido un pequeño tropiezo (vocal).

Si Aruser@s no fuera en riguroso directo, probablemente este momentazo de El Sevilla formaría parte de sus tomas falsas y además, sería una de las mejores de todo el programa (junto a la ya emblemática caída de Rocío Cano en plató, claro está).

En el vídeo sobre estas líneas somos testigos del divertido tropiezo vocal que sufre el tertuliano más velozmente locuaz de la historia de la televisión. "¡Buongiorno!", intenta saludar al empezar su conexión, sin sospechar que un enorme gallo iba a salir de su boca, además de una potente tos.

"Me tenía que haber tomado el café más caliente", bromea el vocalista de 'Los Mojinos Escozíos' mientras que sus compañeros se desternillan de la risa desde sus sillas, tanto, que deciden hacer algo inusual.

Los tertulianos piden por aclamación popular el pase de este momento a Arusoros, el ranking semanal con los vídeos virales que más les han gustado. ¿Conseguirá convertirse en el ganador? Ya lo veremos, pero la competencia es dura.