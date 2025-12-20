El enfado de una hostelera de 90 años con los camareros de hoy: "Voy a hacer una ginebra y me dice 'cariño'. ¡No le conozco de nada!"

Rocío Gandarias, empresaria y hostelera, revelaba en este pódcast del que se hacía eco Aruser@s que cree que los camareros de hoy se toman demasiadas confianzas con los clientes.

La cercanía con la que algunos camareros se dirigen hoy a sus clientes abría un inesperado debate en el pódcast Rompiendo el molde. La protagonista, Rocío Gandarias, empresaria hostelera, de casi 90 años, expresaba su malestar por el exceso de familiaridad en el trato, de una manera tajante.

"Yo, voy a hacer una ginebra aquí al lado y me dice: '¡Hola, cariño!'", decía contrariada. "Yo no le conozco de nada, es la primera vez que he ido", añadía, visiblemente incómoda con una actitud que considera inapropiada.

La empresaria sostenía que algunos camareros cruzan límites que antes no se traspasaban y criticaba que se trate con la misma cercanía a todo el mundo, independientemente de la edad. "¡Somos viejas! Lo comprendo si eres una cría, pero decirle a una vieja qué tal lo está pasando es para contestarle: 'Y a ti, ¿qué te importa?'", respondía con contundencia.

En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús admitía que la reflexión no iba desencaminada... pero recordaba que estas fórmulas no son del todo nuevas. "Hace ya muchas décadas, cuando ibas a la pescadería en el mercado también te decían lo mismo", señalaba el presentador.

*Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de Aruser@s.

