Jennifer Lopez, sobre su año sabático tras separarse de Ben Affleck: "Necesitaba descubrirme a mí misma"

Jennifer Lopez explica que tras separarse de Ben Affleck decidió tomarse "un año sabático" para estar con sus hijos y "asimilar lo que había pasado sin huir de ello a través del trabajo": "Ahora, por primera vez, soy libre".

Jennifer Lopez ha dado una entrevista para 'Good Morning America' para hablar de su separación de Ben Affleck. "Me tomé un año sabático, decidí quedarme en casa y asimilar lo que había pasado sin huir de ello a través del trabajo", ha explicado la artista, que ha destacado que "necesitaba estar en casa" con sus hijos.

"Estaba en un punto en el que me preguntaba qué me pasaba", ha afirmado Lopez, que ha confesado que "realmente necesitaba" descubrirse a sí misma. "Estoy en mi época feliz, siento que, por primera vez en mi vida, soy libre", ha afirmado la cantante, que ha destacado que "siempre había alguien" en su vida, pero que ahora ha llegado a un punto en el que, realmente, confía en sí misma y se aprecia un poco más.

Tras escucharla, Alfonso Arús destaca que "está muy bien" y lo respeta mucho, pero "si a los 50 años no te has descubierto ya, mal vamos": "Si tienes que quedarte en casa un año para descubrirte a ti misma... yo ya me he descubierto hace mucho tiempo, ya me conozco de memoria, ya sé cómo soy".

"Para haberte tomado un paréntesis de un año tienes que estar muy fastidiado", afirma Angie Cárdenas en el plató, donde Tatiana Arús explica que la artista dice que "solapó tanto una relación con otra que se cogía a un clavo ardiendo y en el momento en el que lo dejó lo pasó muy mal porque no sabía estar sola".

