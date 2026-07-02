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El ranking de los objetos más españoles del verano: "Si no los has tenido, tienes el software mal configurado"

Hay clásicos que nunca fallan cuando llega el calor. Un creador de contenido ha reunido los objetos imprescindibles de cualquier verano en España y su lista ha desatado la nostalgia en Aruser@s.

El ranking de los objetos más españoles del verano

El verano ya está aquí y, con él, regresan esos objetos que se han repetido durante décadas en miles de hogares españoles. El creador de contenido Álvaro Casares ha querido rendirles homenaje con un divertido ranking en el que no faltan la nevera azul de playa, el balón de Nivea, la sombrilla de Coca-Cola, el matamoscas de colores llamativos, el abanico o el que, para él, ocupa el primer puesto: la mítica silla de plástico blanca para sentarse a la fresca. "Si no has tenido estos objetos, tienes el software de español mal configurado", bromea en su vídeo.

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores están de acuerdo con el listado. Alfonso Arús, por ejemplo, confiesa que tenía una habilidad especial para hacerse con uno de los objetos más codiciados del verano: "Era muy bueno pillándolos".

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