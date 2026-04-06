Encuentra un billete de avión 'barato' para viajar de Málaga a Madrid: "Llega a Marruecos, se queda 20 horas, luego se va a Marsella..."

49 horas para viajar de Málaga a Madrid en avión por 113 euros... y dicen que eso es barato. La creadora de contenidos @romanafloress nos cuenta en este vídeo viral que recoge Aruser@s la cantidad de escalas que hay que hacer para llegar al destino.

La creadora de contenidos @romanafloress está alucinando con esta opción que ha encontrado en internet para viajar de Málaga a Madrid en avión sin gastarse 300 eurazos solo ida. Según cuenta en este vídeo viral que recoge Aruser@s, por 113 euros (algo que en el plató no consideran tampoco barato) se puede llegar a la capital, pero... haciendo un par de escalas de nada.

Se trata, advierte, de un viaje "de 49 horas" que sale de Málaga a las 22 h para dirigirse a Marruecos. "O sea, que va a la dirección contraria. Se queda allí 20 horas", detalla. "Luego sale a las 18:30 h del día siguiente a Marsella, más lejos todavía, y se queda allí unas 13 horas. Después, por la mañana, sale usted para Ibiza", añade.

La parte positiva es que en la isla se puede estar durante todo el día. Eso sí, no llega a Madrid hasta las 21 h... del 8 de abril, cuando la fecha del primer embarque era para el día 6.

"Es como contratar un crucero", dice con optimismo Angie Cárdenas en el programa de laSexta. Sin embargo, Alfonso Arús aprovecha para hacer un llamamiento: "Pongámosle coto a esto de las escalas, porque lo que dice esta chica es verdad".

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