"Los precios de la carta pueden ser modificados en el ticket final": el polémico aviso de un restaurante

Un restaurante avisa a sus clientes sobre cómo los precios de la carta pueden modificarse al llegar a caja por la subida de costes, algo que ha desatado la indignación de Alfonso Arús en Aruser@s.

Un restaurante ha generado polémica en redes sociales después de colocar un cartel en el que avisa a sus clientes de que el precio que aparece en la carta podría no coincidir con el importe final del ticket. "Debido a la subida de los costes estos últimos meses, nos vemos obligados a incrementar un poco nuestros precios de manera temporal, así que los precios de la carta pueden ser modificados en el ticket final", se puede leer en el polémico aviso.

Una práctica que ha llamado especialmente la atención en Aruser@s. "Todos los restaurantes por ley tienen que tener una carta o menú con sus precios correspondientes, ¡no vale ser factor sorpresa!", alucina Alfonso Arús, que considera que lo anunciado en el cartel es "alegal, completamente".

Alba Sánchez también pone un ejemplo para explicar por qué el precio mostrado debería ser el que se cobre finalmente al cliente. "Esto es como en el supermercado: si coges algo de la estantería con un precio y vas a caja y te ponen otro, te tienen que cobrar lo que ponía en la estantería", asegura la colaboradora.

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