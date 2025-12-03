Virales
El emotivo gesto de Jack, un niño de Ohio que ha recaudado cientos de peluches para donar a niños hospitalizados
Jack, un pequeño de Ohio, ha reunido 445 peluches para repartir entre niños hospitalizados y ya prepara una nueva campaña para superar su hazaña el próximo año.
Jack, un niño de tan solo 9 años de Ohio, se ha convertido en un ejemplo de solidaridad tras recolectar 445 osos de peluche destinados a niños que permanecen ingresados en los hospitales de su ciudad. Su gesto, cargado de empatía y generosidad, se ha vuelto viral en redes sociales.
Animado con la buena acogida que ha tenido, Jack ya se ha marcado un nuevo objetivo para el próximo año: superar la cifra de peluches donados. Para ello, ha puesto en marcha una campaña de recaudación de fondos con el fin de que más personas puedan colaborar. "Que con 9 años tenga esta conciencia es magnífico", confiesa Alfonso Arús.
