La emocionante reacción de una madre al ver a su hijo periodista por primera vez en televisión

La mujer que protagoniza este vídeo viral que emite Aruser@s está contentísima y celebra con orgullo en su lugar de trabajo que su hijo periodista sale en televisión.

El orgullo de esta madre al ver por primera vez a su hijo, que acaba de convertirse en periodista, en televisión, emociona a Alfonso Arús. La mujer trabaja en un concesionario de motocicletas y no duda en encender el televisor para celebrar con sus compañeros que su pequeño ya es un reportero de primera categoría. La suerte, tal y como apuntan algunos colaboradores del programa, es que su primera intervención es exitosa y no acaba de la manera más inesperada, como les ha pasado a otros muchos redactores que hemos podido ver a lo largo de los años en Aruser@s.

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