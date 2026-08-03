Ahora

Aruser@s Fresh

La emocionante reacción de una madre al ver a su hijo periodista por primera vez en televisión

La mujer que protagoniza este vídeo viral que emite Aruser@s está contentísima y celebra con orgullo en su lugar de trabajo que su hijo periodista sale en televisión.

La emocionante reacción de una madre al ver a su hijo periodista por primera vez en televisión

El orgullo de esta madre al ver por primera vez a su hijo, que acaba de convertirse en periodista, en televisión, emociona a Alfonso Arús. La mujer trabaja en un concesionario de motocicletas y no duda en encender el televisor para celebrar con sus compañeros que su pequeño ya es un reportero de primera categoría. La suerte, tal y como apuntan algunos colaboradores del programa, es que su primera intervención es exitosa y no acaba de la manera más inesperada, como les ha pasado a otros muchos redactores que hemos podido ver a lo largo de los años en Aruser@s.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Albares recalca la "colaboración" de Marruecos en Ceuta y critica a Italia y la "internacional reaccionaria": "Exigimos solidaridad a todos los estados de la UE"
  2. Las lagunas de Ayuso en la venta de inmuebles para la "reconstrucción": varias propiedades llevan anunciadas desde 2025
  3. Guerra en Irán, en directo | Irán niega estar negociando con EEUU tras el anuncio de Trump sobre la reanudación del diálogo para un acuerdo sobre Ormuz
  4. España, camino a los 100 millones de turistas: solo hasta junio llegaron 46,7 millones de extranjeros, un 5% más que en 2025
  5. La Aemet activa alertas por tormentas y calor extremo en seis comunidades: Gran Canaria en aviso rojo por altas temperaturas
  6. 'Anita la fantástica', detenida en Francia como presunta autora de una estafa de 730.000 euros en viajes para ver carreras de MotoGP