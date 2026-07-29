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Un empleado de Disneyland arruina la petición de matrimonio de una pareja

Antonio Arús recomienda en Aruser@s a Cris Dalmau (o mejor dicho, a su pareja) que si van a prometerse, no lo hagan en Disneyland. Y es que este vídeo viral lo ha dejado en shock.

Un empleado de Disneyland arruina la petición de matrimonio de una pareja

Lo que debería haber sido uno de los momentos más felices de su vida quedó completamente arruinado por la intervención de una persona inesperada en esta escena. Como vemos en este vídeo viral que recoge Aruser@s, un chico le pide matrimonio a su novia en Disneyland y para ello, se sube a uno de los escenarios que hay repartidos por el parque. Rápidamente, uno de los trabajadores le arrebata el anillo y les pide que se alejen unos metros del lugar en el que estaba surgiendo la magia. Un 'gambazo' épico para el que los colaboradores del programa de laSexta encuentran una explicación.

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