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Alfonso Arús, al ver el anuncio viral de Elle Macpherson: "Con Sydney Sweeney a su lado parecen el dúo sacapuntas"

"Elle Macpherson no tiene nada que envidiar a sus 62 años a Sydney Sweeney ni a ninguna que viene pisando fuerte", afirma Tatiana Arús tras ver este vídeo del anuncio de la modelo para una marca de ropa interior.

Alfonso Arús, al ver el anuncio viral de Elle Macpherson: "Con Sydney Sweeney a su lado parecen el dúo sacapuntas"

Elle Macpherson ha vuelto a hacer honor a su apodo de "El cuerpo" posando para una marca de ropa interior a los 62 años. "Vemos cómo nos ha mostrado esas imágenes que pertenecen al making of de esa nueva colección de ropa interior", destaca Tatiana Arús, que afirma que le gusta que "siga en activo".

"A sus 62 años no tiene nada que envidiar a Sydney Sweeney ni a ninguna que viene pisando fuerte", destaca la colaboradora de Aruser@s en el plató, donde Alfonso Arús reflexiona: "Es que Sydney Sweeney a lado de Elle Macpherson parecen el dúo sacapuntas".

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