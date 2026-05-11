Alfonso Arús, al ver el look de Heidi Klum con Elle Macpherson en el concierto de Eric Clapton en Barcelona: "Me decepciona"

"Me decepciona, pensaba que iba a ir de una forma más espectacular, como si fuera la gala MET", confiesa Alfonso Arús sobre el "convencional" look de Heidi Klum en el concierto de Eric Clapton en Barcelona.

Heidi Klum ha visitado la Sagrada Familia durante su visita con su perrito en Barcelona, donde también ha disfrutado de un auténtico festival en el restaurante Botafumeiro. Eso sí, el objetivo principal de la conocida modelo durante su visita a la ciudad condal ha sido ir al concierto de Eric Claton junto a su amiga, la también modelo Elle Macpherson. Sin embargo, Alfonso Arús no se muestra muy convencido del look elegido por la modelo: "Me decepciona, pensaba que iba a ir de una forma más espectacular, como si fuera la gala MET".

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