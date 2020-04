El Gobierno ha anunciado en rueda de prensa cómo va a ser la desescalada que nos lleve a la nueva normalidad que si todo va bien será a finales de junio. Una desescalada por fases que ha comentado El Sevilla.

El colaborador de Aruser@s explica que van a abrir los bares, los hoteles y reflexiona sobre ello. "El Gobierno con lo que no cuenta es si yo voy a querer ir a un bar o a un hotel donde no voy a poder utilizar el ascensor y donde voy a tener que subir ocho pisos andando", comenta el cantante y añade: "No cuentan conmigo. Esta nueva normalidad no cuenta con la gente que tiene que realizarla".

Una nueva normalidad que según el Sevilla las redes han catalogado de "una secta" y que él ve como una paradoja.

Otro momento destacado

El Sevilla pone la cara de la portavoz del PP Cayetana Álvarez de Toledo al coronavirus. Un hecho que justifica en porque es como el COVID-19 "ataca a todo el mundo" y "no tiene compasión".