En la semana del 8 de marzo, Cayetana Álvarez de Toledo se ha declarado "feminista amazónica" y ha asegurado que no va acudir a las manifestaciones del 8M porque es "una protesta enfadada y pesimista contra una presunta cultura patriarcal", algo que define como "una reivindicación contra los hombres".

Unas declaraciones a las que El Sevilla reacciona haciendo una prosopopeya, una figura retórica que se utiliza cuando queremos dar vida a un personaje inanimado. "Si le tuviera que poner cara al coronavirus le pondría la de Cayetana Álvarez de Toledo", comenta el colaborador de Aruser@s.

El cantante pone su rostro al COVID-19 porque "ataca a todo el mundo, no tiene compasión, nadie se puede librar de ella. Esa mujer que no habla, esa mujer que sentencia, esa mujer que no perdona errores, perdona la vida. Esa mujer que ataca a las mujeres, ella es feminista pero feminista a su manera", señala El Sevilla.

Otro momento destacado

Aruser@s ha sido testigo del miedo por contraer coronavirus. Y es que El Sevilla estuvo a bordo del crucero varado en Italia por posible contagio y ha estado alerta hasta que se ha descartado. "Estoy un poquito preocupado todavía", aseguraba.