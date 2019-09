Megan Willis se enamoró de Mark, un DJ 23 años mayor que ella, que trabajaba en el local donde se celebró su boda. Después de dar el 'sí quiero' la relación con su pareja se enfrió y empezó a tener encuentros, cada vez más habituales, con el DJ que también atravesaba una mala racha en su matrimonio. Un año después, comenzaron su relación.

El Sevilla pide calma en Aruser@s para que los DJ no pierdan el trabajo y los maridos no teman de que sus mujeres se vayan a ir con los 'pinchadiscos'. "Que esto no perjudique el trabajo de los disc-jockey​, que sigan contratándoles para trabajar en las bodas", demanda.

Miguel Ángel Rodríguez reflexiona sobre el hecho y bromea sobre lo positivo que ha sido que contrataran a una persona y no a un grupo musical. "Menos mal que a ese matrimonio, el día de su boda, no les dio por contratar una orquesta. A lo mejor la mujer se hubiera acostado con el cantante, el batería, el guitarrista, el bajista, los dos coristas, los trompetistas y los cuatro bailarines", comenta El Sevilla.

La pareja ya planea, incluso, tener hijos en un futuro tal y como ha asegurado la joven británica al diario británico 'The Sun'.