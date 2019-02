El Pleno del Congreso ha tumbado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 con el triunfo de las enmiendas a la totalidad presentadas por varios grupos de la oposición, lo que puede forzar al Gobierno de Pedro Sánchez a adelantar las elecciones generales.

El Sevilla analiza en Arusitys la polémica: "A Pedro Sánchez no le han aprobado los Presupuestos y, eso, es muy triste, se lo digo yo que he estado toda mi vida sin aprobar, he sido repetido varias veces".

Además, el colaborador destaca que al presidente del Gobierno "le quedan los exámenes finales, las elecciones. Si son en mayo, sería un problema porque hay cuatro exámenes más por el 'súperdomingo'".

Por otro lado, y aunque El Sevilla se declara "sanchista", afirma que el socialista "tiene muchos negativos de actitud, incluso de asistencia como cuando no fue al Senado porque se hablaba de su tesis".

