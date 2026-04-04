La reacción de una monja de Belorado ante el sacerdote expulsado del convento: "Recogimos el mensaje"

Sor Myryam, monja de clausura en Belorado, relató a Equipo de Investigación que los sacerdotes a los que pidieron marcharse conocían los motivos de su expulsión y que la decisión se tomó por desacuerdos sobre su forma de enfocar la vida y el convento.

Sor Myryam, una de las monjas de clausura de Belorado, respondió a Equipo de Investigación sobre un mensaje de José Ceacero, el sacerdote al que pedían que abandonara el convento, con una escueta declaración en la que aseguraba que "en conciencia" sabían el motivo por el que "se tuvieron que ir".

"¿Que nos ha dejado un mensaje? Se lo recogemos... pero yo no pienso contestar, no está en el orden del día. Ellos en conciencia saben el motivo por el que se tuvieron que ir y nosotras también. Y ya está", afirmó.

Y añadió: "Les invitamos a marcharse porque no estábamos de acuerdo con ellos. No sé, no congeniamos. Tienen una forma de enfocar la vida y las cosas".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de laSexta de 2024 de Equipo de Investigación.

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