El mítico Tamagotchi regresa con fundas, accesorios y un precio que deja sin palabras a los colaboradores de Aruser@s

La nostalgia noventera vuelve a abrirse paso. Aruser@s ha comentado el regreso del mítico Tamagotchi, que vuelve reinventado y cargado de accesorios.

"Esta noticia le va a interesar a Tatiana", apunta Alfonso Arús antes de soltar la bomba nostálgica del día: "Vuelve el Tamagotchi". Alba Sánchez explica en el plató que "esa pieza icónica de los 90 regresa con todo lujo de accesorios: fundas, enganches para el móvil, correas...". Además, avanza que el nuevo dispositivo saldrá a la venta por unos 50 euros.

Pero la cosa no queda ahí. "También irá acompañado de una colección de cromos", añade la colaboradora, dejando claro que el fenómeno busca recuperar por completo la estética y el espíritu de finales de los 90 y principios de los 2000.

"¿Creéis que tendrá tirón?", pregunta Angie Cárdenas al resto de colaboradores, abriendo el debate sobre si el juguete virtual más famoso de una generación conseguirá volver a convertirse en tendencia.

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