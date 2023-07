Un verano más 'healthy' es posible aunque nos pasemos todo el día en el chiringuito. Eso es lo que se desprende de este artículo publicado por 'El Español' que ha despertado la curiosidad de Alfonso Arús. "Bueno, berenjena con queso. ¿Cómo la veis?", pregunta a sus colaboradores que se muestran conformes con esta mezcla y añaden alguna que otra aportación. "Si coges un queso fresco, tiene menos calorías", apunta Angie Cárdenas.

Las tostadas de aguacate también son una de las opciones de esta lista para comer de tapas sin engordar. "Le puedes añadir un boquerón", indica Tatiana Arús. "Solo un boquerón. Bueno, medio. No vayamos a excedernos", comienza a ponerse un tanto nervioso el presentador de Aruser@s con tan poca caloría en su cuerpo. Los bocaditos de salmón son los siguientes en la lista, seguidos de los tomates con mozzarella. "Pero que lo llamen carpaccio, que siempre le da empaque", sugiere Alba Sánchez.

Pimientos rellenos, espárragos al limón... "Esto no son tapas", lamenta Alfonso. Y aún queda lo peor. "Bastoncillos de zanahoria", dice con pena. "Vosotros lo que queréis es comer tapas y no engordar, pues ahí está la solución. Ahora, que queréis darle como si no hubiera un mañana a una bomba calórica con salsa picante rellena de patata y de carne, hacedlo", invita. A Angie Cárdenas se le hace la boca agua y se olvida del queso fresco. "Donde esté la chistorra con huevo frito...", reconoce.