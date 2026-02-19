El doble de Bad Bunny en la Super Bowl desvela que su familia formó parte de la escena en la 'casita': "Estaba feliz y orgulloso"

El espectáculo de Bad Bunny en la Super Bowl dejó una caída de infarto y un héroe en la sombra que ahora por fin tiene rostro: Justin Ortiz, especialista en acrobacias y doble de acción, que además estuvo arropado por su propia familia en escena.

Para quienes se quedaron hipnotizados con el show orquestado por Bad Bunny en la Super Bowl, hay sorpresa: no todo fue exactamente lo que parecía. En Aruser@s han mostrado un viral que destapa algunos de los secretos mejor guardados de la actuación, entre ellos la impactante caída al vacío desde el techo de la 'casita' tras interpretar Ella perrea sola. La verdad tiene nombre propio: Justin Ortiz, especialista en acrobacias y doble de acción.

En el pódcast '@plusoneshow', el actor ha desvelado algunas de las claves del espectáculo. "Me tuve que sujetar a una barra que estaba a unos 20 pies de altura y desde ahí lanzarme a un agujero a través de la casa y estrellarme contra una mesa que se rompía. Luego pusieron a él para que saliera haciendo las tomas de reacción, levantándose de nuevo y saliendo", explica Ortiz, sincero sobre su experiencia en el aplaudido show del puertorriqueño.

Es decir: lo que veíamos en cámara en ese momento ya estaba grabado previamente. Pero hay más. Ortiz también revela un detalle que eleva aún más la historia: en esa escena en el interior de la casita, quienes rodeaban la mesa no eran actores cualquiera...era su familia real. "Alrededor de la mesa estaba mi familia. Mi hermano mayor hacía de padre, mi hermana mayor de madre y mis sobrinos interpretaban a los niños", cuenta emocionado. "No podía estar más orgulloso y feliz".

"¡Mira, han descubierto lo que dijimos nosotros en el minuto uno!", reacciona entre risas Alfonso Arús, celebrando que en Aruser@s ya habían detectado el truco desde el principio.

