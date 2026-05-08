Ahora

Viral

Eva Longoria critica tener sexo de noche tras cenar: "Todavía tengo pasta en la garganta"

"Siempre pensamos que el sexo tiene que ser por la noche", destaca Eva Longoria, que confiesa que es cuando menos le apetece: "¡Si acabamos de cenar!, lo último que me apetece hacer es ponerme sexy".

Eva Longoria critica tener sexo de noche tras cenar: "Todavía tengo pasta en la garganta"

Eva Longoria reflexiona en este vídeo sobre las relaciones sexuales afirmando que "no tienen por qué ser por la noche". "Siempre pensamos que el sexo tiene que ser por la noche", destaca la actriz, que reflexiona: "¡Si acabamos de cenar!, lo último que me apetece hacer es ponerme sexy cuando tengo pasta en la garganta". Una opinión que comparten en el plató de Aruser@s.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Dispositivo inédito ante la llegada del MV Hondius a Canarias: 23 países coordinan la vuelta a casa de los pasajeros a bordo del crucero del brote de hantavirus
  2. "No es el próximo Covid": las preguntas y respuestas clave para entender el brote de hantavirus
  3. Trump defiende que el alto el fuego con Irán sigue en vigor pese al cruce de ataques en las últimas horas
  4. El Partido Laborista del primer ministro Starmer sufre un duro revés en las elecciones locales
  5. Ni las protestas vecinales ni dos activistas colgados a dos metros de altura logran frenar el desahucio de Mariano en Madrid
  6. Eric Clapton se despide sin bis de Madrid después de que un fan le lanzara un vinilo en pleno concierto