Eva Longoria critica tener sexo de noche tras cenar: "Todavía tengo pasta en la garganta"

"Siempre pensamos que el sexo tiene que ser por la noche", destaca Eva Longoria, que confiesa que es cuando menos le apetece: "¡Si acabamos de cenar!, lo último que me apetece hacer es ponerme sexy".

Eva Longoria reflexiona en este vídeo sobre las relaciones sexuales afirmando que "no tienen por qué ser por la noche". "Siempre pensamos que el sexo tiene que ser por la noche", destaca la actriz, que reflexiona: "¡Si acabamos de cenar!, lo último que me apetece hacer es ponerme sexy cuando tengo pasta en la garganta". Una opinión que comparten en el plató de Aruser@s.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.