El divertido 'zasca' de Juan y Medio al público de 'La tarde, aquí y ahora': "¿Estáis muertos?"

Aquí puedes ver el gracioso 'dardazo' de Juan y Medio, capaz de convertir cualquier situación cotidiana en un momento memorable de humor televisivo.

Alfonso Arús presenta otro divertido momento protagonizado por Juan y Medio en 'La tarde, aquí y ahora', cuyo humor y lengua afilada vuelven a llenar de risas el plató de Aruser@s.

Todo comienza al presentar la historia de Fran, un invitado de 67 años divorciado de Jaén, cuya experiencia personal iba a ser comentada en directo. Sin embargo, la reacción del público fue prácticamente nula.

"¿Estáis muertos? Estad tranquilos en vuestras casas han cascado todos", lanza el presentador almeriense, provocando carcajadas entre los colaboradores y espectadores presentes en el plató.

