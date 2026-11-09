Alfonso Arús confiesa que se ducha con agua fría: "Apetecer no apetece, pero despierta"

Las duchas frías podrían tener beneficios para la salud, el bolsillo y el medio ambiente. Así lo ha explicado Lourdes Tasies en Aruser@s.

La colaboradora Lourdes Tasies ha traído a Aruser@s un estudio de la Universidad de Basilea que apunta a los beneficios de ducharse con agua fría. La investigación, realizada con más de 700 personas durante 12 semanas, señala que este hábito podría ayudar a reducir las bajas por enfermedad, además de favorecer el ahorro energético y económico.

Según ha explicado la tertuliana, los participantes que se ducharon con agua fría registraron "un 31 % menos de días de baja por enfermedad" . También aseguraron "sentirse mucho más despiertos y revitalizados".

"Además, al reducir el tiempo de ducha, se ahorra energía y dinero", ha añadido Tasies, destacando que este hábito no solo podría beneficiar a la salud, sino también al bolsillo y al medio ambiente. Alfonso Arús, por su parte, ha reconocido que él también se ducha con agua fría siempre que puede." "Apetecer no apetece, pero despierta", ha asegurado el presentador.

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