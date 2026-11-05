Juan y Medio se mofa del bailecito de Carlos III en Bahamas: "No he visto un tío más arrítmico nunca"

Juan y Medio ha dedicado uno de sus particulares 'repasos' a Carlos III, tras ver los movimientos del monarca en un desfile durante su visita a Bahamas.

El rey Carlos III ha vuelto a convertirse en protagonista por una de sus apariciones públicas. Durante su visita a Bahamas, el monarca se ha animado a bailar al ritmo de la música caribeña en un desfile de carnaval, una escena que no ha pasado desapercibida para Juan y Medio.

"¡Charlie! No he visto una cosa igual, no he visto un tío más arrítmico que no sabe ni cómo funcionan unas maracas, ¡le estaba buscando unas pilas!", ha exclamado el presentador almeriense al ver sus movimientos. "¡Y lleva toda la vida de rey, la virgen!", ha sentenciado entre risas.

El divertido momento ha llegado hasta el plató de Aruser@s, donde los colaboradores también han reaccionado con carcajadas al escuchar el comentario del presentador sobre las escasas dotes de baile de Carlos III.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.