Ahora

'zascas'

Juan y Medio se mofa del bailecito de Carlos III en Bahamas: "No he visto un tío más arrítmico nunca"

Juan y Medio ha dedicado uno de sus particulares 'repasos' a Carlos III, tras ver los movimientos del monarca en un desfile durante su visita a Bahamas.

Juan y Medio se mofa del bailecito de Carlos III en Bahamas: "No he visto un tío más arrítmico nunca"

El rey Carlos III ha vuelto a convertirse en protagonista por una de sus apariciones públicas. Durante su visita a Bahamas, el monarca se ha animado a bailar al ritmo de la música caribeña en un desfile de carnaval, una escena que no ha pasado desapercibida para Juan y Medio.

"¡Charlie! No he visto una cosa igual, no he visto un tío más arrítmico que no sabe ni cómo funcionan unas maracas, ¡le estaba buscando unas pilas!", ha exclamado el presentador almeriense al ver sus movimientos. "¡Y lleva toda la vida de rey, la virgen!", ha sentenciado entre risas.

El divertido momento ha llegado hasta el plató de Aruser@s, donde los colaboradores también han reaccionado con carcajadas al escuchar el comentario del presentador sobre las escasas dotes de baile de Carlos III.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. La UCO registra la casa de Ábalos, requiere información a Adif y detiene al exchófer de Sánchez en una nueva pieza separada del caso Koldo
  2. Milei exporta su 'show' a la Cumbre Iberoamericana y equipara el socialismo al fascismo delante de Sánchez
  3. Puente comunicó su dimisión a Sánchez con un mensaje en el que le pedía que no lo interpretara como una traición
  4. Una nueva oleada de amenazas de bomba obliga a 11 aviones con destinos europeos a realizar aterrizajes de emergencia
  5. El tsunami demócrata sigue arrasando a los republicanos: ganan 11 asientos en la Cámara de Representantes con el ojo puesto en Mississippi y Alaska
  6. Varios profesores se encierran en la sede de Educación en Madrid para exigir una reunión con la consejera