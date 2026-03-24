El divertido vídeo viral de la niña y el perro que juegan con la cinta andadora: "Sin tablets"

Si en casa tienes una cinta andadora que para lo único que la utilizas es para colgar la ropa, ¡dale una segunda vida y conviértela en un divertido juego para tus hijos y tus mascotas! Este vídeo viral que recoge Aruser@s te cuenta cómo hacerlo.

La niña y el perro que protagonizan este vídeo viral que recoge Aruser@s son los mejores amigos del mundo. Quizá por eso tienen tanta facilidad a la hora de inventarse divertidos juegos como el que vemos en estas imágenes.

"Han conseguido darle otra vida a la cinta", comenta Alfonso Arús al ver cómo los dos juegan con este aparato para hacer ejercicio en casa que la mayoría de nosotros tenemos y solo utilizamos para colgar en el bolsos o abrigos.

Y lo hacen, además, de manera perfectamente coordinada. De ello se encarga la pequeña, que es la encargada de indicarle a su mascota cuándo tiene que subirse.

"Esperemos que no lo pongan a más velocidad", comenta entre risas Angie Cárdenas en el programa de laSexta. Lo bueno, señala Hans, es que para esto no hace falta pantalla alguna.

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