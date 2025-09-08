Nos ha pasado a todos
El divertido vídeo viral del niño que se agarra del brazo de una señora creyendo que es su mamá
Más de uno va a sentirse muy identificado al ver este vídeo viral que recoge Aruser@s y recordará algún que otro momento vergonzoso de su infancia. ¿A quién no le ha pasado esto alguna vez?
El niño que protagoniza este vídeo viral del que se hace eco Aruser@s está visitando un museo con su familia. El pequeño está tan concentrado en todo lo que está viendo y aprendiendo que se despista... ¡y acaba agarrado del brazo de una señora que no es su madre!
Mientras un familiar graba la escena, la mujer mira con complicidad a la madre del pequeño y aguanta sin decirle nada hasta que él se da cuenta por sí mismo.
Entre risas, el niño da un respingo, regresa con su mamá y le reprocha dando tironcitos en el brazo que no le haya avisado antes de este pequeño fallo.
Para su consuelo, solo podemos decirle que a todos nos ha pasado algo así alguna vez.