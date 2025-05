"Se viene arriba"

El divertido vídeo viral de este pequeño perro que le ladra a un león: "Yo creo que tiene posibilidades"

La naturaleza es fascinante, pero a veces, no es demasiado sabia. Al menos, el perro que protagoniza este vídeo viral no es el más listo. Así le ladra y se encara a un león. "Tenemos la valla de por miedo, que si no..."