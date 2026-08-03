El divertido vídeo de varios perros agarrando a su dueño para que no se vaya de casa: "Nunca nadie te querrá así"

Alfonso Arús enseña este vídeo en el que se puede ver cómo unos perros agarran la pierna de su dueño para que no salga de casa: "Te vas con el corazón encogido porque sabes que están deseando que te quedes".

"Está muy bien que el dueño tenga una gran relación con sus perros, pero el problema está en que no hay forma de ir al trabajo", explica Alfonso Arús, que enseña en este vídeo cómo sus perros le agarran de la pierna: "Te vas con el corazón encogido porque sabes que los pobres están deseando que te quedes". Incluso, el hombre "tiene que saltar por el muro para que no se escapen por la puerta". "Nunca nadie te va a querer de esa manera tan incondicional", destaca, por su lado, Rocío Cano en el plató de Aruser@s.

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