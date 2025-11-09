El divertido vídeo de la pillada de un perro robando un trozo de pizza de su dueño

Dejar un trozo de comida cerca de un animal no siempre sale bien. Es el caso del perro del viral que ha presentado Hans Arús en Aruser@s Weekend.

Hans Arús presenta la sección de los vídeos virales de Aruser@s Weekend con este gracioso vídeo del perro que intenta disimular tras ser pillado 'in fraganti' robando un trozo de pizza.

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver la divertida reacción del can que, de pronto, se queda completamente quieto y sin hacer ruido para que así no le pille. Sin embargo, su estrategia parece no funcionar.

Lo más gracioso de todo es la cara de susto que pone cuando la dueña da las luces y se encuntra al perrete con el trozo de comida en la boca.

