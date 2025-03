El divertido comentario de Juan y Medio al cocinero del programa: "¡Si no vas a volver!"

El presentador de 'La tarde, aquí y ahora' no puede evitar lanzar un cómico 'dardo' a cualquier invitado a su programa. Esta vez, "la víctima" ha sido su cocinero.

Juan Palomo llega al plató de 'La tarde, aquí y ahora', programa de Juan y Medio, para cocinar la tortilla de patatas que según el chef Martín Berasategui es la mejor de Andalucía.

Con los ingredientes sobre la mesa y las patatas cortadas en rodajas, el cocinero se dispone a echar un poco de aceite en la sartén cuando, de pronto, Juan y Medio interrumpe su cocinado. "Le has echado poco aceite, ¿no?", le pregunta. "Porque ya vienen fritas", le explica el cocinero, que pide perdón al presentador por cotar constantemente sus intervenciones. "No te preocupes, si tienes que hacerlo lo haces, ¡si no vas a volver", le amenaza entre risas el presentador.

Desde el plató de Aruser@s, los tertulianos aplauden una vez más los toques de humor de Juan y Medio.