"Cállate, chica del cine, es la noche de la tele": el divertido pique de Mariska Hargitay con Nicole Kidman en los Emmy

Tatiana Arús enseña en este vídeo curiosidades de los Premios Emmy, como el divertido pique protagonizado por su presentadora, Mariska Hargitay, con Nicole Kidman tras copiarla una de sus mítica sfrases.

Tatiana Arús enseña en este vídeo de Aruser@s los momentos más destacados de los Premios Emmy que todavía no se han visto. Por ejemplo, el divertido pique de Mariska Hargitay con Nicole Kidman. Y es que la presentadora de la gala ha hecho un sketch que hace referencia a un anuncio de Nicole Kidman.

Al escuchar su frase, la conocida actriz ha interrumpido a Mariska recordando que esa frase es suya: "Esa es mi frase, venga ya". "No, Nicole, cállate chica del cine, esta noche le toca a la tele", ha respondido la presentadora de los Emmy.

Otro de los momentos ha sido cuando han pillado a la actriz Sofía Vergara comiendo golosinas. Al igual que Michelle Pfeiffer que ha compartido muy divertida los snacks de la gala junto a las hermanas Falling. Puedes ver las curiosidades de la gala en el vídeo principal de esta noticia.

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