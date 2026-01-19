Ahora

Accidente de tren en Córdoba

Al menos 39 muertos y más de 150 heridos en el accidente de Adamuz

Virales

Una argentina que vive en España destapa los falsos descuentos a los supermercados: "Te ponen 'superprecio' y te bajan 20 céntimos"

La chica argentina que protagoniza este vídeo se ha hecho viral por su reflexión acerca de los "superdescuentos" que nos venden en los supermercados españoles y que al final, no lo son tanto.

La joven argentina @micaeladistefano lleva varios años viviendo en España y aún no se acostumbra a una manía muy particular que tienen los supermercados españoles, cuenta en esta reflexión viral que comparte Hans Arús en Aruser@s.

"No entiendo cómo en todos los descuentos pone 'superprecio' y descuentan 20 céntimos", afirma. "Y la gente lo compra porque dice: 'guau, qué superprecio", dice alucinando.

La chica pasea por los pasillos del súper para demostrar lo que dice y se fija en los carteles de los precios de los alimento y productos y, efectivamente, tiene razón.

En el plató del programa de laSexta, algunos colaboradores apuntan a que, a pesar de no ser unos descuentazos, céntimo a céntimo vamos haciendo un ahorro en la cesta de la compra, aunque sigue estando completamente imposible.

