Entre aplausos y gritos, la joven que protagoniza este vídeo viral emitido en Aruser@s camina por los pasillos del hospital, sabiendo que por fin ha vencido al cáncer. La chica, que acaba de tocar la campana de manera simbólica, se prepara para volver a casa sin saber que aún le queda un momento muy emocionante por vivir en este lugar.

Su novio, con quien convive desde hace años, está esperándola con una sorpresa, y no son solo las flores que lleva para regalarle, una por cada año que llevan juntos. El chico, de pronto, se arrodilla y le muestra un anillo en esta petición de mano que tanto entusiasmo provoca en plató.

"Este sí, este nos ha encantado. Este es un superolé. No lo va a olvidar en su vida", asegura Angie Cárdenas. "Cuando crees que la emoción no puede ser mayor, porque eres superfeliz porque te has curado, de repente tienes un plus y él le pide matrimonio", comenta María Moya con alegría.