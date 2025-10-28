La divertida confusión de una niña al hablar de este futbolista del Barça "que tiene los pelos rubios": "Se llama La Niña Mala"

Alfonso Arús presenta en exclusiva en Aruser@s el nuevo nombre artístico del conocido jugador del F.C. Barcelona Lamine Yamal... o al menos, así cree esta niña que se llama.

La niña que protagoniza este divertido vídeo viral se ha convertido también en una de las grandes estrellas del día en Aruser@s sin siquiera pretenderlo. Y es que Alfonso Arús no tenía ni idea de que Lamine Yamal se hubiera cambiado el nombre, al menos, el 'artístico'.

"¿Cómo se llama el jugador del Barcelona que tiene los pelos rubios?", le pregunta su madre mientras graba a la pequeña, que aguarda su momento para responder mientras abraza y balancea a su perrito.

Ni siquiera duda a la hora de contestar: "La Niña Mala". "¿Cómo se llama?", insiste su madre. "La Niña Mala", repite ella con convicción. "¿Cómo se llama este?", vuelve a decirle mientras apunta a una lata de cacao en la que sale la foto del futbolista. "La Niña Mala", vuelve a confirmar su hija.

"¿Pero no ve que no es una niña?", pregunta el presentador del programa de laSexta a sus colaboradores, algo confundido. "Bueno, hay algunos periodistas deportivos que aún lo están diciendo mal y no se dan ni cuenta", comenta Marc Redondo.

