Alfonso Arús alucina al saber que Lamine Yamal comprará la casa de Shakira y Piqué: "Qué morbo, cuántas coincidencias"

Alfonso Arús destaca en el plató de Aruser@s una "noticia curiosa" que tiene que ver con Shakira y Gerard Piqué. Y es que Lamine Yamal está a punto de comprar la casa donde vivía la ahora expareja en Barcelona. "Morbo, eh", afirma el presentador, que se pregunta si sigue la bruja que puso la cantante en el balcón.

Por su parte, Tatiana Arús da más detalles de la compra: "Por lo visto, la habría obtenido por 11 millones, algo menos de lo que la compraron ellos, ya que Shakira y Pique, en su momento, la habrían comprado por 14 millones". "Cuenta con 3800 metros cuadrados y realizará una reforma", detalla la colaboradora.

"Es que hay tantas coincidencias...", alucina Alfonso Arús, que explica: "De entrada, los dos son jugadores del Barcelona, las dos son cantantes, Shakira y Nicki Nicole, y los suegros seguirán teniendo un papel importante, porque el padre de Lamal será el jefe". Además, Angie Cárdenas recuerda que los padres de Piqué viven en la casa de al lado. "Creo que el padre de Lamal se instalará, pero no en la casa de al lado sino en la misma", bromea el presentador.

Por otro lado, Alfonso Arús enseña un vídeo viral protagonizado por Nicki Nicole en el que releva su deseo de convertirse en madre. "No estoy embarazada, por el momento", asegura la cantante, que desvela que le "gustaría ser madre".

