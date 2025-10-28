Alfonso Arús, tras ver a Ibai Llanos diferenciar el original de la falsificación: "Hay grandes marcas con cremalleras que fallan"

Ibai Llanos pone a prueba su ojo con un reto: distinguir artículos auténticos de sus imitaciones, desde camisetas de Messi hasta bolsos de Louis Vuitton. "Está fallando muchísimo", comenta Alfonso Arús desde el plató de Aruser@s.

¿Es verdadero o una copia barata? Es lo que se ha preguntado el creador de contenido Ibai Llanos, quien apuesta junto a sus seguidores si será capaz de distinguir un producto de lujo de uno falso.

Desde camisetas defútbol de Argentina de Messi, una por valor de 150 euros y la otra por 20 euros, a bolsos de Louis Vuitton, por 600 euros y tan solo 5 euros. "La cremallera es cutre, ¡es fake 100%!", comenta el youtuber vasco, quien parece tener clara su respuesta con el bolso. Sin embargo, se equivoca.

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús alucina con el poco acierto del Ibai: "Está fallando muchísimo". Eso sí, también rompe una lanza a su favor: "Hay grandes marcas, y no voy a citar, que tienen problemas con las cremalleras y hablo por experiencia propia". "En cambio, en las marcas falsas, la cremallera va que se la pela", bromea el presentador del programa. "Y si no pasa bien, lo justificas; 'para lo que me ha costado'", añade Rocío Cano entre risas.

