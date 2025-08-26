Sergio Pérez carga contra Miguel Bosé tras su publicación sobre los incendios forestales: "Que tengamos que escuchar estas gilipolleces..."

La sección de los 'zascas' de Aruser@s se hace eco de la reacción del reportero de Espejo Público al leer el último mensaje de Miguel Bosé acerca de los incendios forestales.

España atraviesa ya la tercera semana consecutiva de incendios, con más de 350.000 hectáreas calcinadas. En medio de esta situación, Miguel Bosé ha lanzado un duro mensaje en redes sociales, del que se hace eco Aruser@s en su sección de 'zascas'.

En un post de Instagram, el cantante asegura saber "quiénes son los criminales responsables". "Lo sabemos muy bien. Son los de siempre, los mismos cobardes y psicópatas que han abandonado a la gente en medio de danas, apagones, volcanes y violencia callejera. Solo saben machacar al ciudadano humillándole, creándole pobreza y robándoselo todo".

En el plató del programa, Andrés Guerra señala que Bosé "incluye a todo el arco parlamentario", mientras que Alfonso Arús apunta a que "une danas con violencia callejera y volcanes".

Quien también mostraba su opinión tras estas palabras del artista era el reportero Sergio Pérez, que se pronunciaba de una manera tajante, como recoge este espacio matinal de laSexta: "Que cada vez que pasa algo tengamos que escuchar estas gilipolleces de un artista... Creo que lo hace adrede. Politiza todo, creo que lo hace para hacer ruido, no piensa ni lo que dice".