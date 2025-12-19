La divertida carta a Papá Noel de un hijo sorprende a Alfonso Arús: "Me gusta el dinero"

Con Papá Noel a punto de aterrizar en los tejados para repartir regalos, los más pequeños ya han empezado a enviar sus cartas. Una de ellas, compartida por Helena Fernández '@mami.de_tres', se ha hecho viral.

"Hola, Santa, bro, este año ya sabes que me he portado fetén. Quería pedirte una Play 5, pero sé que es imposible porque ella supervisa lo que te llega. Así que, bro, pasamos de la Play", comienza escribiendo el pequeño, quien continúa con peticiones muy concretas:"Quiero la camiseta de Maradona del Nápoles, menudo jefe, aunque murió de drogas".

Pero lo más llamativo llega con su inesperada faceta de emprendedor: "También me gustaría un detector de metales para ir a la playa buscando cosas y venderlas. Me gusta el dinero".

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús no puede evitar aplaudir la ocurrencia del niño: "Ya tenemos una cosa en común, yo también voy a pedir el detector de metales".

