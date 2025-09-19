Peñafiel asegura que las verdaderas memorias del rey Juan Carlos las tiene él: "Prefiero conservar la amistad"

Jaime Peñafiel asegura que las memorias del rey Juan Carlos las tiene él, pero que no las publicará para "conservar su amistad". Eso sí, insiste en que habría "sorpresas": "Valgo más por lo que callo, que por lo que cuento".

Jaime Peñafiel ha asegurado que las auténticas memorias del rey emérito las tiene él. "¿Si las voy a publicar algún día?, prefiero que no", asegura el experto en Casa Real, que asegura que prefiere "conservar la amistad".

Peñafiel insiste en que si las publicara habría muchas sorpresas ya que vale "más por lo que" calla, que por lo que cuenta. "Quiere decir que si las publicara...", reflexiona Angie Cárdenas.

La reina Letizia rompe el protocolo

La reina Letizia y el rey Felipe han viajado a Egipto, donde la monarca española protagonizó un momento viral al saltarse el protocolo para saludar a una conocida.