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Descubre que su pareja y ella se conocen desde hace mucho antes de lo que pensaban gracias a un vídeo doméstico de su infancia

Alfonso Arús vuelve a creer en el destino gracias a este vídeo viral en el que una pareja descubre que, en realidad, ambos se conocían desde que eran muy pequeños.

Descubre que su pareja y ella se conocen desde hace mucho antes de lo que pensaban gracias a un vídeo doméstico de su infancia

Hoy son marido y mujer, pero lo que no sabían es que en realidad se conocían desde mucho antes de lo que pensaban. Así lo ha descubierto esta pareja que se ha hecho viral gracias a este vídeo que hace que Alfonso Arús, el presentador de Aruser@s, vuelva a creer en el destino.

Revisando unos vídeos caseros de su infancia, la mujer se dio cuenta de que por delante de la colchoneta inflable en la que ella está saltando, pasa quien hoy es su pareja acompañando por un amigo.

El hombre confirma que, efectivamente, es él quien por unos segundos le roba el primer plano a la niña a la que con toda probabilidad están grabando los padres.

Y esto sucedió diez años antes del que pensaban que era su primer encuentro.

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